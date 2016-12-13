Геннадий Величкин: "Мозякин вылечится к возобновлению чемпионата КХЛ"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин подтвердил, что нападающий Сергей Мозякин пропустит Кубок Первого канала из-за простуды. Руководитель уверен, что хоккеист вылечится к возобновлению регулярного чемпионата КХЛ.

– Действительно, он приболел, у него достаточно серьезная простуда, – цитирует "Р-Спорт" Величкина. – Было видно по двум последним играм, что он играл не долеченный. Чтобы не было осложнений, доктора приняли такое решение. Он прилетел со всеми, и сегодня должны были принимать совместное решение с главным тренером. К возобновлению чемпионата КХЛ он успеет вернуться.