17:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

Геннадий Величкин: "Мозякин вылечится к возобновлению чемпионата КХЛ"

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Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин подтвердил, что нападающий Сергей Мозякин пропустит Кубок Первого канала из-за простуды. Руководитель уверен, что хоккеист вылечится к возобновлению регулярного чемпионата КХЛ.

– Действительно, он приболел, у него достаточно серьезная простуда, – цитирует "Р-Спорт" Величкина. – Было видно по двум последним играм, что он играл не долеченный. Чтобы не было осложнений, доктора приняли такое решение. Он прилетел со всеми, и сегодня должны были принимать совместное решение с главным тренером. К возобновлению чемпионата КХЛ он успеет вернуться.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161213/1113685547.html

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Материалы сюжета: Кубок Первого канала-2016
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