Геннадий Величкин: "Многие годы "Кузня" мучилась сама и мучила других, но вот так "рубить топором"..."

Вице-президент "Магнитки" Геннадий Величкин отметил, что не поддержал решения КХЛ по исключению "Кузни" из лиги из-за того, что нельзя лишать хоккея высшего уровня регион, воспитавший немало талантов. По его мнению, КХЛ не должна была "рубить топором".

- Решение есть. Значит, надо действовать согласно нему, - приводят "Известия" слова Величкина. - А голосовал я против потому, что, с одной стороны, решение где-то правильное - многие годы этот клуб мучился сам и мучил других. Но, с другой стороны, это огромный регион, который славится воспитанниками своей школы. И так в одночасье "рубить топором"... В вопросах хоккея, выращивания мастеров, подготовки резерва для сборной и клубов всех уровней орудовать топором не совсем правильно. Поэтому было бы хорошо в этот раз сделать "Кузне" последнее китайское, армянское или русское предупреждение. Думаю, это бы очень дисциплинировало не только новокузнецкий клуб, но и все остальные. Если мы на следующий сезон наметили на исключение из КХЛ еще трех клубов - там, где "–3", можно было сделать и "–4". И тем самым создать сумасшедшую конкуренцию в хвосте таблицы среди клубов, их владельцев и спонсоров.

У людей есть честолюбие, амбиции. Нужно дать им возможность оправдать свое существование в КХЛ, показать, что клуб не просто так заслужил право многие годы выступать в элите хоккея, воспитав игроков уровня сборной России. Новокузнецкий "Металлург", не надо забывать, становился бронзовым призером чемпионата России. Он подготовил Сергея Бобровского, Дмитрия Орлова, Ивана Телегина, Илью Сорокина и Кирилла Капризова — можно еще много талантливых ребят вспомнить. А говорить, что клуб со своей школой может выступать и в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ)… Конечно, он может. Никто это не оспаривает. Но люди, сибиряки, которые там живут, понимают, что они сейчас будут видеть у себя в городе "Сарыарку" и "Тверь". И это совершенно не то, что принимать на своем льду ЦСКА, СКА, московское "Динамо", "Магнитку" или "Авангард". Здесь интересы региона и клуба будут немного ущемлены. Исходя из этого, было желание новокузнецкий "Металлург" сохранить в КХЛ. Тем более, в этом году у "Кузни" вообще не было долгов.