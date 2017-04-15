Геннадий Величкин: "Магнитке" не надо обращать внимание на судейство"

Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что команде не надо обращать внимание на судейство в финальной серии плей-офф КХЛ против СКА. По его словам, надо работать и играть. Напомним, что в третьей встрече между командами магнитогорцы были не согласны с удалением, после которого был забит победный гол.

- Надо просто играть, и все. Надо не обращать ни на что внимание: ни на судейство, ни на сопутствующие дела. Надо просто работать, играть. Ребята готовы к этому, будем это делать, - цитирует "Р-Спорт" Величкина.