Геннадий Величкин: "Магнитка" вместе с "Ак Барсом" подаст апелляцию на дисквалификацию Зарипова"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что клуб вместе с "Ак Барсом" и нападающим Данисом Зариповым будет подавать апелляцию на отстранение хоккеиста из-за положительной допинг-пробы. Он отметил, что никто не сдается.

Напомним, что 36-летний игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года. По информации "СЭ", его допинг-пробы А и В были взяты 29 января 2017 года после матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и "Магниткой". В его организме были найдены вещества псевдоэфедрин (снижает потребность во сне и повышает концентрацию внимания. - Прим. "СЭ") и гидрохлортиазид (относится к классу диуретиков, помогает маскировать применение допинга. - Прим. "СЭ").

– Ни мы, ни Казань, ни Данис не сдаемся. Будет продолжаться это разбирательство, будет подана апелляция, будем это решать в суде совместно мы, Казань и Данис, – приводит "Р-Спорт" слова Величкина.

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