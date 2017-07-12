Геннадий Величкин: "Магнитка" удовлетворена работой КХЛ по составлению календаря"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин остался доволен работой КХЛ по составлению календаря на новый сезон. Календарь был опубликован в среду. Регулярный чемпионат стартует 21 августа и завершится 1 марта, а 3 марта стартует плей-офф.

- Календарь вышел, мы над этим работали совместно с КХЛ, доработали с ребятами, которые были авторами календаря, - цитирует ТАСС Величкина. - На сегодня могу сказать, что мы полностью удовлетворены уровнем работы по составлению календаря КХЛ. В том виде, в котором есть сейчас календарь, учитывая этот непростой сезон, он нас устраивает полностью.

Если говорить о сложных отрезках, то могу сказать, что они есть. Нужно понимать, что они есть не только у нас, а у всех клубов КХЛ. Это связано и с большим количеством игр, и с матчами Евротура, и Олимпиадой-2018. Если отбросить все негативные факторы, которые влияли на составление календаря, то можно сказать, что он составлен практически идеально.