Геннадий Величкин: "Магнитка" тренировала гол в меньшинстве и забила его"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин после победы во втором матче финала Кубка Гагарина над СКА (3:1, 1-1) отметил закономерный ход серии, передает из Магнитогорска спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
На этот раз Величкин был спокоен и доволен. Он подошел к прессе, последовательно поцеловав всех жен и подруг хоккеистов "Магнитки", ожидавших игроков в холле.
– У вас настолько теплые отношения с женами игроков?
– Да. Я их всех люблю. Они меня тоже.
– 41-8 по броскам в сторону ворот в первом периоде – все были в шоке.
– Но мы же понимаем, что самое главное не броски, а точные броски. В этом вся мулька.
– Кошечкин бог по этому матчу?
– Нет, Кошечкин вратарь.
– Гол в меньшинстве все переломил?
– Мы этот гол готовили, мы тренировали сегодня гол в меньшинстве, и мы его забили.
– Как тренировали?
– Очень просто. Как тренируют? Играют вчетвером против пятерых и забивают гол.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
госпадя. ну столько нытья теперь будет по этому поводу. будто уже кубок взяли).
21:24