Геннадий Величкин: "Магнитка" тренировала гол в меньшинстве и забила его"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин после победы во втором матче финала Кубка Гагарина над СКА (3:1, 1-1) отметил закономерный ход серии, передает из Магнитогорска спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

На этот раз Величкин был спокоен и доволен. Он подошел к прессе, последовательно поцеловав всех жен и подруг хоккеистов "Магнитки", ожидавших игроков в холле.

– У вас настолько теплые отношения с женами игроков?

– Да. Я их всех люблю. Они меня тоже.

– 41-8 по броскам в сторону ворот в первом периоде – все были в шоке.

– Но мы же понимаем, что самое главное не броски, а точные броски. В этом вся мулька.

– Кошечкин бог по этому матчу?

– Нет, Кошечкин вратарь.

– Гол в меньшинстве все переломил?

– Мы этот гол готовили, мы тренировали сегодня гол в меньшинстве, и мы его забили.

– Как тренировали?

– Очень просто. Как тренируют? Играют вчетвером против пятерых и забивают гол.