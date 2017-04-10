Геннадий Величкин: "Магнитка" и СКА достойны вести равную игру"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин после победы во втором матче финала Кубка Гагарина над СКА (3:1, 1-1) отметил закономерный ход серии, передает из Магнитогорска спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Насколько эта серия отличается от прошлогодней, когда все кругом ставили на ЦСКА?

– Трудно сказать, чем отличается серия от серии. Финал есть финал. СКА готовится, мы готовимся, и здесь может произойти все, что угодно.

– После первого периода в раздевалку не заходили?

– Нет. У меня нет такой привычки, я в раздевалку не захожу уже лет 14. Для раздевалки есть тренерский штаб, которые понимает, а мне там делать нечего.

– Какие у вас ощущения были после первого периода, в котором СКА доминировал?

– Ощущения были, что у нас все нормально, что мы играем в свою игру. Мы терпим и ждем момент, когда противник ошибется. И мы дождались такого момента.

– Два дня назад "Магнитка" играла с позиции силы, в атаку. Так какой "Металлург" настоящий? Играющий от обороны или тот, что был в первом матче?

– Не скажу. Нас много.

– 1-1 по итогам двух матчей – это справедливый итог?

– Я думаю, что да. Эти команды достойны сегодня вести равную игру. Так оно и получается.

– Как думаете, как будут складываться два матча на выезде? Будет ли вам сложнее?

– Я думаю, что разницы большой нет. Когда играется финал, тут никто ни на что внимания не обращает. Ни на шум, ни на болельщиков. И когда зал гудит, ребята не очень понимают, в чью пользу гул идет. Поэтому этот гул будет помогать как Петербургу, так и "Магнитке". Мы прошли много всего. Поэтому нам это только на пользу. Нам хуже, когда зал молчит. Поэтому я призываю болельщиков Санкт-Петербурга больше болеть за свою команду. Они этим нам помогут.

– Вы знаете, что победитель второго матча финала всегда выигрывал этот финал?

– Не знаю и не заморачиваюсь. Вот эти вот все параллели проводить – не очень правильно. Мы будем работать.