Геннадий Величкин: "Куньлунь" извинился перед "Металлургом" за ситуацию с переносом матча"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что "Куньлунь" извинился перед его клубом за ситуацию с переносом матча регулярного чемпионата КХЛ. В пятницу пресс-служба КХЛ, что игры "Куньлуня" с "Трактором" (2 октября), "Ладой" (4 октября) и "Металлургом" (6 октября) в связи с проведением в Шанхае государственных мероприятий перенесены в Челябинск, Тольятти и Магнитогорск соответственно. Позже представители "Куньлуня" пояснили, что причина переноса связана с проведением в Шанхае съезда Коммунистической партии Китая, из-за чего есть вероятность отмены остальных массовых мероприятий в этом городе. В воскресенье пресс-служба "Металлурга" сообщила, что матч с китайским клубом пройдет в Шанхае, как и было изначально запланировано.

– Мы с огромным трудом вернули возможность лететь на чартере, поскольку дополнительно получить его было чрезвычайно трудно, на это ушла вся ночь, – цитирует ТАСС Величкина. – Вчера мы играли с "Ладой" и летим после нее в Шанхай после консультации с руководством тольяттинского клуба. В письме из Китая перед нами извинились, они готовы возместить те убытки, которые мы, возможно, понесем, они с удовольствием хотят принять нас в Шанхае на этом матче.