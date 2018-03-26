Геннадий Величкин: "Козлова никто не снимал с должности главного тренера"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" прокомментировал информацию СМИ о переводе главного тренера Виктора Козлова на должность помощника и разрыве договоров с его ассистентами.

– По информации об изменении в штабе задавайте вопросы источникам этой информации, – заявил Величкин. – У всех тренеров действующие контракты, и никто их не разрывал, а Козлова никто не снимал. Изменения могут последовать в конце апреля – начале мая. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, "Металлург" проиграл "Ак Барсу" со счетом 1-4 в серии в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина.