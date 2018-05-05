Геннадий Величкин: "Коварж хочет попробовать свои силы в НХЛ"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил, что чешский нападающий Ян Коварж не будет подписывать новый контракт с клубом. По его словам, он хочет попробовать свои силы в НХЛ. Контракт Коваржа с "Металлургом" истек 30 апреля.

– Мы готовы были продлить соглашение, но у Коваржа свои мысли, и мы спокойно к этому относимся, – цитирует ТАСС Величкина. – Он хочет попробовать себя в Северной Америке, у него мечта сыграть в НХЛ.

Жизнь продолжается, спасибо Яну за все эти годы, которые он у нас отработал. Он стал в "Металлурге" большим хоккеистом, попал к таким звездам, как Мозякин и Зарипов. Могу пожелать ему только удачи и счастливого пути.

Коварж выступал за "Металлург" с 2013 года и дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В завершившимся сезоне на счету чешского форварда 7 заброшенных шайб и 28 результативных передач в 54 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и 8 очков (4 гола + 4 передачи) в матчах плей-офф.