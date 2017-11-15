Геннадий Величкин: "Когда человек в состоянии аффекта, его не стоит провоцировать. Приношу извинения"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин прокомментировал случившееся в микст-зоне Ледового дворца Парка легенд в Москве. Журналисты из трех изданий после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (2:3 Б) попросили функционера прокомментировать последние результаты команды и повреждение лучшего снайпера "Магнитки" Сергея Мозякина. Вместо ответов на вопросы Величкин отказал им в нецензурной форме.

– Не считаю случившееся инцидентом. Я просто прошел мимо и хотел, чтобы меня оставили в покое, – сказал Величкин. – Конечно, я приношу извинения, тем, кого обидел. После игры все на эмоциях. Журналистам надо понимать, когда человек находится в состоянии аффекта, его не стоит провоцировать и нужно относиться человечнее. Перед этим известный блогер (речь о корреспонденте "СЭ" Алексее Шевченко. – Прим. "СЭ") просто издевался над нами, а после игры последовали неприятные вопросы с издевкой.

Я уважаю деятельность журналистов и всегда нормально общался с представителями СМИ. Если мы хотим развивать хоккей, нужно всем работать сообща, а не доставать жареные факты, чтобы себя прославить. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, по ходу третьего периода в столкновении с защитником красно-белых Алексеем Пепеляевым Мозякин получил травму колена, из-за которой не смог доиграть встречу.