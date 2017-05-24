Геннадий Величкин: "Исключение клуба из КХЛ не должно происходить по поднятой руке"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что КХЛ должна жестко решать вопрос сокращения клубов в чемпионате. Руководитель отметил, что такие вопросы не должны проводиться по голосованию с поднятыми руками. Ранее сообщалось, что лига может исключить новокузнецкий "Металлург" и "Югру", оставив 24 клуба.

– Я не могу вам сказать, согласен я с цифрой в 24 клуба или нет, – цитирует "Р-Спорт" Величкина. – Мое мнение, что нужны жесткие регламентирующие документы. Включение или исключение клуба не должно происходить по поднятой руке. Если клуб соответствует всем необходимым документам, он может выступать в лиге, если нет – не может.