Геннадий Величкин: "Есть шансы вернуть Зарипова в хоккей. Поборемся"

Генеральный менеджер магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что есть шансы на сокращение срока дисквалификации форварда Даниса Зарипова за употребление допинга. Руководитель отметил, что врачи сейчас пытаются понять, как препарат попал в организм хоккеиста.

– Какие все-таки шансы на то, что Зарипову хотя бы сократят срок дисквалификации?

– Вы знаете, шансы есть, – сказал Величкин. – Несколько дней назад мы собирались, и были очень опытные люди в области спортивной юриспруденции, и они были, конечно, в шоке от того, что от нас услышали. Наверное, мы недооценили это событие, и Данис не оценил. Потому что мы считали, мы понимали, что это ничто, никакой не допинг. И мы думали, что все само собой рассосется. А оказывается, что само собой даже пылинка не рассасывается. Поэтому сейчас подключим все лучшие силы.

Вы знаете, я могу кого угодно обвинить. Я знаю игроков в своей команде, во всех командах знал в разное время, какие из хоккеистов что делали, что принимали, чем баловались. Но к Данису это применить вообще нельзя. Мы думали, что в данном случае справедливость должна восторжествовать сама собой. Но само собой не происходит, поэтому нужно доказывать. И сегодня бригаде, которая собралась вокруг Зарипова с участием Магнитогорска, Казани, ФХР и лучших международников-адвокатов, по силам сократить срок дисквалификации до минимума. Убрать совсем – нет.

– Как все-таки эти препараты могли попасть в организм Зарипова? "Грязный" БАД? Самолечение?

– Понимаете, когда люди-неспециалисты начинают писать в прессе названия этих препаратов, которые звучат мудрено, народ начинает думать: "О, диуретик; это же наркотик какой-то". Ребята, это смешно. Любой чай для похудения, любая таблетка от снижения давления, от головной боли это содержит. Я тоже не специалист, я не хочу вдаваться. Но это не допинг. Это вообще ничто. И как это могло попасть в организм Даниса с его опытом? Вот сейчас все ломают голову, и мы буквально по часам отслеживаем все минуты, которые Зарипов провел накануне этого анализа. Но это может быть все что угодно. Даже элементарный чай в ресторане. Элементарнейшая добавка какая-то. Мы попросили нашего доктора, и он перелопатил все свои препараты, все сдал на анализы. Он ищет, где мог появиться диуретик.

А что касается псевдоэфедрина, так он в норме. Ниже порога. Нет никакого превышения. Дело в том, что пседоэфедрин в организме каждого человека вырабатывается самостоятельно. Если было бы выше нормы, когда он самостоятельно не может вырабатывать – тогда другое дело. Но этого нет. Поэтому это все бред. Если бы это еще какой-то действительно стимулятор был, тогда понятно, нужно было бы просто сожалеть, посыпать голову пеплом и идти отдыхать Данису. Но здесь – нет. Он, конечно, в шоке, в трансе. Но я думаю, что шансы вернуть его в хоккей есть. Поборемся. (Игорь ЕРОНКО)