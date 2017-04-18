Геннадий Величкин: "Чувствую опустошение. Сделали все, что смогли"

Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что после поражения в финале Кубка Гагарина от СКА чувствует опустошение. По словам руководителя, команда сделала все возможное.

- Я не готов ничего говорить. Да и о чем говорить? Опустошение, - отметил Величкин. - Могу только сказать большое спасибо болельщикам со всей страны, которые болели за нас. Мы сделали все, что смогли. Мы заняли второе место в этой серьезной лиге. Всем спасибо, работаем дальше. (Игорь ЕРОНКО)