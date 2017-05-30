06:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Геннадий Величкин: "Бюджет "Магнитки" на следующий сезон - 900 миллионов рублей"

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Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что бюджет клуба на следующий сезон уже определен. Он составит 900 миллионов рублей.

– Бюджет "Магнитки" будет зависеть от потолка зарплат, - приводят "Известия" слова Величкина. - Мы всегда стремились к этому. И сейчас на это ориентирована позиция клуба и его владельца Виктора Рашникова — есть условия, и их надо выполнять. Мы будем придерживаться потолка зарплат. На следующий год он составит 900 миллионов рублей — будем работать по нему.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/719261

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