Геннадий Величкин: "Бюджет "Магнитки" на следующий сезон - 900 миллионов рублей"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что бюджет клуба на следующий сезон уже определен. Он составит 900 миллионов рублей.

– Бюджет "Магнитки" будет зависеть от потолка зарплат, - приводят "Известия" слова Величкина. - Мы всегда стремились к этому. И сейчас на это ориентирована позиция клуба и его владельца Виктора Рашникова — есть условия, и их надо выполнять. Мы будем придерживаться потолка зарплат. На следующий год он составит 900 миллионов рублей — будем работать по нему.