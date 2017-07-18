Геннадий Величкин: "5-6 игроков "Магнитки" начнут сезон в "Зауралье"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что руководство "Зауралья" давно изъявляло желание сотрудничать с "Магниткой". Ранее сообщалось, что клубы заключили договор. Курганцы стали фарм-клубом "Металлурга".

- Мы уже обговорили стратегию и планы совместной деятельности. В тренерском штабе "Зауралья" одним из помощников главного тренера будет работать Игорь Андросов, - приводит пресс-служба "Магнитки" слова Величкина. - Именно он будет в большей степени курировать тех ребят, которые будут периодически приезжать играть в Курган на протяжении всего сезона.

Уже совершенно точно могу сказать, что туда отправляется наш вратарь Артем Загидулин, на которого будут возлагаться в Кургане большие надежды и появится постоянная игровая практика. Кроме вратаря мы отправили в Курган защитника Артема Икамацких и нападающего Артура Болтанова. А после сборов в Германии мы еще пару человек отправим играть в Курган. Таким образом, 5-6 человек из системы магнитогорского "Металлурга" начнут сезон в составе "Зауралья".