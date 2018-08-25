Геннадий Тимченко: "Ведем переговоры с французами о вступлении в КХЛ"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил "СЭ", что ведутся переговоры о вступлении в лигу французских команд. Также он отметил, что некоторые клубы, входящие в лигу сейчас, не соответствуют требованиям турнира.

- Ведем переговоры с французами о вступлении в КХЛ. Они проявляют заинтересованность. Некоторые нынешние клубы КХЛ не соответствуют требованиям лиги, поэтому будут сокращения. (Игорь ЕРОНКО)

В прошлом году сообщалось, что лиге для своего развития выгодно, чтобы в ней появлялись клубы из таких городов, как Кельн, Париж и Лондон. В сезоне-2017/18 в КХЛ, кроме российских, выступали клубы из Латвии, Белоруссии, Казахстана, Словакии и Китая.