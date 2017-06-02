Геннадий Тимченко: "В Петербурге хотят, чтобы Ковальчук остался в СКА"

Президент СКА Геннадий Тимченко сообщил, что жители Санкт-Петербурга хотят, чтобы форвард Илья Ковальчук остался в клубе. Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что "Нью-Джерси", который владеет правами на Ковальчука в НХЛ, провел с игроком переговоры.

- Я очень надеюсь, что Ковальчук продлит контракт со СКА. Ждем его решения. Мы любим Илью, все в городе любят Ковальчука и хотят, чтобы он играл в Питере, - цитирует ТАСС Тимченко.

Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 (38+49) очков.