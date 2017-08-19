Геннадий Тимченко: "Строительство новой арены займет 3-4 года"

Президент СКА Геннадий Тимченко отметил, что на строительство новой ледовой арены уйдет 3-4 года. Он обозначил ближайшие планы по работе над ней.

– Каждый год вас спрашивают насчет новой арены. Есть продвижение в этом вопросе?

– Как раз сейчас общался с губернатором на этот счет. Вопрос непростой. Земли в Петербурге осталось так мало, что невозможно найти кусочка, где можно построить новый стадион. Ведь для этого нужно минимум десять гектаров земли. Сложно найти такой кусок, чтобы он был не на отшибе, а в городе. Хотим, чтобы болельщикам было легко добираться, транспортный вопрос тоже важен. Думаю, в течение этого года определимся с землей и приступим к строительству. Всего же потребуется года 3-4.

– У парка Победы не планируется строительства?

– Там и планируется. (Артем РЯБОВОЛ)