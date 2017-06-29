Геннадий Тимченко: "СКА в четверг проведет переговоры с Ковальчуком"

Президент СКА Геннадий Тимченко подчеркнул, что руководство невских армейцев в четверг проведет переговоры с нападающим Ильей Ковальчуком о возможном продлении контракта. Соглашение с форвардом истекло 30 мая, после чего он стал неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что 34-летний россиянин ведет переговоры как со СКА, так и с рядом клубов НХЛ, где он выступал с 2001 по 2013 год с перерывом на локаут в сезоне-2004/05.

- Насчет продления контракта с Ковальчуком мы будем разговаривать с ним сегодня. Может быть, уже сегодня будут новости, - приводит ТАСС слова Тимченко. - Желание сохранить Илью у нас есть - он наш хоккеист, патриот и любит играть за сборную. Будем надеяться на него.

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38+49).