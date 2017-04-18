Геннадий Тимченко: "СКА работает над приглашением новых игроков. Процесс идет"

Президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что следующий сезон КХЛ покажет, какой клуб в лиге является сильнейшим. Также руководитель отметил, что армейцы ведут работу по комплектации состава на следующий сезон и ведут переговоры с игроками.

– Великая победа для города, – сказал Тимченко. – Впервые за 70 лет СКА стал чемпионом России, никогда такого не было. Теперь у нас сразу два Кубка Гагарина, как и еще у трех команд – думаю, что следующий сезон определит, кто же самый сильный в КХЛ.

– Есть ли понимание, как будет комплектоваться сезон?

– Мы работаем над новыми игроками. И старых хотим оставить у себя. Процесс идет.

– СКА работает над приобретением игроков из-за океана?

– Послушайте, у нас Ковальчук и Дацюк из НХЛ, Хохлачев из АХЛ, Плотников, с Калининым разговариваем... Мы ведем эту работу.

– Проще ли стало вести диалог после того, как стало известно, что хоккеисты НХЛ, скорее всего, не приедут на Олимпиаду?

– Это зависит от игроков. Если кто-то захочет уехать... Трудно говорить с ними, ведь у многих есть желание показать себя в НХЛ. Это их право. Мы будем с ними, конечно, разговаривать, особенно с кандидатами в сборную. И в начале сезона подготовить команду к Олимпиаде. (Гоша ЧЕРНОВ)