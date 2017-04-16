18:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

Геннадий Тимченко: "СКА попытается сохранить Ковальчука, Дадонова и Шипачева"

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Президент СКА Геннадий Тимченко после победы в финале Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (4-1 в серии) заявил, что клуб постарается сохранить главных лидеров команды в преддверии Олимпийских игр-2018, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Армейцы обыграли "Магнитку" со счетом 5:3 в пятом матче противостояния и выиграли Кубок Гагарина. Ранее сообщалось, что несколько команд НХЛ заинтересованы в приглашении Вадима Шипачева и Евгения Дадонова.

– ИИХФ сделает все возможное, чтобы все сильнейшие сыграли на Олимпийских играх, – сказал Тимченко. – А мы, конечно, будем разговаривать с Ковальчуком, Дадоновым и Шипачевым. Хотим, чтобы они остались.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (5)
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novic

Ковальчука не надо. Играет по праздникам.

19:45

Александр 7

Тимченко ещё зарплату поднимите и как Овечкину платите и никто не дёрнется из них...

19:23

ravilius777

Ковальчука?? Это после того как Вы его через Ъ прокинули...

19:18

Урфин Джюс

Да какие вопросы? Всего-то лямов 30 на троих и никуда не поедут.. Скажут, что мечтали закончить карьеру в СПб...

19:10

Джон....Сильвер

Ну, если они в НХЛ не собираются, то 100% сохранит. Кто ж сможет переплюнуть газпровомские зарплатные ведомости!!!!

19:02

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