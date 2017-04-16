Геннадий Тимченко: "СКА попытается сохранить Ковальчука, Дадонова и Шипачева"

Президент СКА Геннадий Тимченко после победы в финале Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (4-1 в серии) заявил, что клуб постарается сохранить главных лидеров команды в преддверии Олимпийских игр-2018, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Армейцы обыграли "Магнитку" со счетом 5:3 в пятом матче противостояния и выиграли Кубок Гагарина. Ранее сообщалось, что несколько команд НХЛ заинтересованы в приглашении Вадима Шипачева и Евгения Дадонова.
– ИИХФ сделает все возможное, чтобы все сильнейшие сыграли на Олимпийских играх, – сказал Тимченко. – А мы, конечно, будем разговаривать с Ковальчуком, Дадоновым и Шипачевым. Хотим, чтобы они остались.
novic
Ковальчука не надо. Играет по праздникам.
19:45
Александр 7
Тимченко ещё зарплату поднимите и как Овечкину платите и никто не дёрнется из них...
19:23
ravilius777
Ковальчука?? Это после того как Вы его через Ъ прокинули...
19:18
Урфин Джюс
Да какие вопросы? Всего-то лямов 30 на троих и никуда не поедут.. Скажут, что мечтали закончить карьеру в СПб...
19:10
Джон....Сильвер
Ну, если они в НХЛ не собираются, то 100% сохранит. Кто ж сможет переплюнуть газпровомские зарплатные ведомости!!!!
19:02