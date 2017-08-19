Геннадий Тимченко: "СКА – один из главных доноров сборной России"

Председатель совета директоров КХЛ и член правления ФХР, президент СКА Геннадий Тимченко на презентации питерского клуба к сезону 2017/18 отметил важность предстоящего года.

– Мне кажется, следующий сезон очень важный с учетом Олимпиады. И СКА – один из главных доноров сборной. Олег Знарок не даст мне слукавить. Многие наши хоккеисты готовы выступать за сборную. А пожелать нашим хоккеистам, великим уже хоккеистам, чтобы поменьше было травм. Надеюсь, что наши ребята принесут нам третий кубок, и мы станем единственными в стране трехкратными обладателями Кубка Гагарина. (Игорь ЕРОНКО)