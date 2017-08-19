Геннадий Тимченко: "Шипачеву и Дадонову должно быть неприятно, что они пропускают Олимпиаду"

Президент СКА Геннадий Тимченко уверен, что команда не потеряет в зрелищности с отъездом в НХЛ Вадима Шипачева и Евгения Дадонова. По его словам, молодежь сможет их заменить.

– Насколько справедливы опасения, что СКА потеряет в зрелищности с уходом Шипачева и Дадонова?

– Напрасные. Посмотрите, как играют молодые ребята. С одной стороны жаль, что они ушли. Это большие и опытные хоккеисты и мы вели долгие переговоры. Посмотрим, что получится у них в Америке. Я считаю, что самое неприятное для них должно быть то, что они пропускают Олимпиаду. Конечно, они бы усилили сборную.

– Как СКА планирует справляться с потолком зарплат?

– Мы боремся. (Артем РЯБОВОЛ)