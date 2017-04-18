Геннадий Тимченко: "Приглашая в СКА Знарка, никаких опасений не было!"

Президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что руководство клуба хочет построить новую арену для армейцев. Также он отметил, что считает наставника СКА Олега Знарка лучшим тренером. Напомним, что в этом сезоне СКА выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1.

– Мы хотим построить стадион на 20 тысяч зрителей.

– Есть ли ясность по тому, где будет находиться арена?

– По земле обратились к властям города и ждем, когда нам выделят землю под строительство объекта.

– Когда приглашали Олега Знарка, не было ли опасений, что...

– Никаких опасений не было! Мы его знаем. И он доказал, что он лучший тренер лучшей команды.

– В Кубке Стэнли что ни матч, то овертайм. А в Кубке Гагарина не было ни одной семиматчевой серии. Что нужно сделать, чтобы уровень сопротивления был таким же?

– Это понятно, что сегодня все лучшие игроки всех мировых лиг играют в НХЛ. Во-первых, это престижно. Во-вторых, за сто лет НХЛ так все выстроил, что все тянутся туда. Нам нужно переломить эту ситуацию и добиться того, чтобы для наших игроков было престижно выигрывать Кубок Гагарина. Если будут строить такие стадионы, как в Петербурге, в других городах, то хоккеисты будут стремиться играть здесь. (Гоша ЧЕРНОВ)