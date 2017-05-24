Геннадий Тимченко: "Политика легионеров не дает возможности слабым клубам развиваться"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что лига рассматривает несколько команд, которые могут стать новичками турнира. Он отметил, что на смену слабым клубам должны прийти иностранные. Сегодня на совете директоров КХЛ было принято решение исключить из числа участников "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург", передает спецкор "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ.

– Новички – у нас есть несколько кандидатов, – сказал Тимченко. – Есть клубы из традиционных и новых стран. Есть большой интерес из Азии. У нас международная лига продолжает развиваться с международным вектором. Слабые клубы, не несущие привлекательности лиге, нужно заменять на иностранные. Политика легионеров, которой мы следуем, не дает возможности слабым клубам развиваться.

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