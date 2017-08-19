Геннадий Тимченко: "Наша цель – победа в Кубке Гагарина"

На презентации команды перед сезоном 2017/18 президент СКА Геннадий Тимченко поделился ожиданиями от нового сезона. Он так же отметил, что доволен укомплектованностью команды.

– Какие ожидания от нового сезона?

– У нас самая высокая планка. Надеюсь, что мы станем трехкратными чемпионами России и, конечно, привезем третий Кубок Гагарина в Петербург. Это наша основная задача. Но хоккей есть хоккей, посмотрим. Есть сильные коллективы, в частности, наши коллеги, армейцы из Москвы. Да и я считаю, что все команды хорошо усилились. Посмотрим что получится, но наша цель – победа.

– Не кажется, что СКА стоило еще больше усилиться?

– Считаю, что у нас очень сильная команда. Если говорить о составе, тренерский штаб доволен тем, как мы провели предсезонку. Мы показали, что находимся в хорошей форме, все в порядке с составом. Идем правильным путем.

– Презентация полна символизма: она вновь проходит на Заячьем острове, где зарождался Петербург. Насколько это важно для новых хоккеистов?

– Любые коллективы живут традициями. Мы уже не первый год проводим презентацию именно здесь, с этим видом города, с этой красотой. Много эмоций у игроков. Надеюсь, новички влились в коллектив. Думаю, такие мероприятия придают им энергии. (Артем РЯБОВОЛ)