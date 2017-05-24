Геннадий Тимченко: "КХЛ встретит юбилей в ранге успешного проекта". ХОККЕЙ - КХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

Геннадий Тимченко: "КХЛ встретит юбилей в ранге успешного проекта"

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Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что лига встретит свой первый юбилей в статусе успешного и привлекательного проекта, лучшей хоккейной лиги евразийского пространства. Следующий сезон станет десятым в истории КХЛ.

– В следующем сезоне КХЛ отметит десятилетие – свой первый юбилей, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тимченко. – Мы встречаем его в ранге успешного и привлекательного во всех отношениях проекта, в статусе сильнейшей хоккейной лиги на евразийском пространстве. Лига продолжает выполнять свою главную миссию всеобщей популяризации нашей любимой игры.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170524/1120920499.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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1 JAMAL

Великого хоккеиста Гагарина не забудьте позвать.

17:38

Thomas_Boy_

))))))))))))) Нет слов.

17:07

Джон....Сильвер

Шабаш ведьм начался! Главный вопрос - Скорейшее угробление Российского хоккея!

17:03

Мастер_Шифу

Что то сомневаюсь что лиги Германии, Шведции или Швейцарии менее прибыльны. 300млн рублей прибыли это курам на смех.

16:56

другой читатель

Сейчас начнется. С монитора будут стекать сладкие слюни. Кукушка хвалит петуха...

16:45