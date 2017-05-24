Геннадий Тимченко: "КХЛ встретит юбилей в ранге успешного проекта"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что лига встретит свой первый юбилей в статусе успешного и привлекательного проекта, лучшей хоккейной лиги евразийского пространства. Следующий сезон станет десятым в истории КХЛ.

– В следующем сезоне КХЛ отметит десятилетие – свой первый юбилей, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тимченко. – Мы встречаем его в ранге успешного и привлекательного во всех отношениях проекта, в статусе сильнейшей хоккейной лиги на евразийском пространстве. Лига продолжает выполнять свою главную миссию всеобщей популяризации нашей любимой игры.