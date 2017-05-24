Геннадий Тимченко: "КХЛ встретит юбилей в ранге успешного проекта"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что лига встретит свой первый юбилей в статусе успешного и привлекательного проекта, лучшей хоккейной лиги евразийского пространства. Следующий сезон станет десятым в истории КХЛ.
– В следующем сезоне КХЛ отметит десятилетие – свой первый юбилей, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тимченко. – Мы встречаем его в ранге успешного и привлекательного во всех отношениях проекта, в статусе сильнейшей хоккейной лиги на евразийском пространстве. Лига продолжает выполнять свою главную миссию всеобщей популяризации нашей любимой игры.
1 JAMAL
Великого хоккеиста Гагарина не забудьте позвать.
17:38
Thomas_Boy_
))))))))))))) Нет слов.
17:07
Джон....Сильвер
Шабаш ведьм начался! Главный вопрос - Скорейшее угробление Российского хоккея!
17:03
Мастер_Шифу
Что то сомневаюсь что лиги Германии, Шведции или Швейцарии менее прибыльны. 300млн рублей прибыли это курам на смех.
16:56
другой читатель
Сейчас начнется. С монитора будут стекать сладкие слюни. Кукушка хвалит петуха...
16:45