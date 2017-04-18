21:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Геннадий Тимченко: "КХЛ развивается. Не вижу оснований говорить о смене руководства лиги"

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Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что на сегодняшний день уровень лиги выше, чем несколько лет назад. Тимченко считает слухами информацию о возможном уходе Дмитрия Чернышенко с поста президента КХЛ.

– Не понимаю, откуда рождается такая информация об уходе Чернышенко, – цитирует "Р-Спорт" Тимченко. – Лига развивается. Можем что угодно говорить, но сегодня уровень хоккея в лиге выше, чем несколько лет назад. Это любой эксперт подтвердит. Не вижу никаких оснований, чтобы говорить о смене руководства КХЛ. Это слухи, и не более того.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170418/1119273624.html

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