Геннадий Тимченко: "КХЛ расширяется на восток из-за коммерческих перспектив"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко отметил, что лига продолжит расширяться на восток. При этом КХЛ открыта для клубов и из Западной Европы.

– На восток мы расширяемся в первую очередь, потому что видим в том числе и коммерческие перспективы, – цитирует RNS Тимченко. – Мы также готовы принимать западные хоккейные страны, чтобы усиливать уровень хоккея в Европе. Это может быть Германия, Англия, Швейцария, которая теперь хоккейная страна. Мы не против Швеции. Мы открыты.

И я думаю, что еще через год мы будем, возможно, иметь совместную лигу. Мы сейчас работаем над этим с представителями КНР. Английский клуб? Если у них появится клуб со своим финансированием, который хочет играть в лиге, мы с удовольствием его возьмем.