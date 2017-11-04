Геннадий Тимченко: "КХЛ есть смысл включить в планы команду из Ташкента"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко сообщил, что допускает включение в состав лиги команды из Узбекистана. Ранее в СМИ появилась информация, что в КХЛ может появиться ташкентский "Бинокор".

- Могу сказать, что это не просто слухи, в Ташкенте строят стадион, - цитирует "Р-Спорт" Тимченко. - Учитывая, что раньше в Узбекистане была команда, может, и есть смысл нам в свои планы на будущее включить команду из Ташкента. Почему нет? Ведь КХЛ – это международная лига. Года два-три им еще нужно, чтобы достроить объект, создать команду, и тогда можно уже будет об этом поговорить.