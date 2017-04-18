Геннадий Тимченко: "Как КХЛ достичь уровня НХЛ? Дело не в бюджетах"

Президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что главное для команды не большой бюджет, а правильный подход тренерской работы. Напомним, что в этом сезоне СКА выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1.

– Как добиться того, чтобы КХЛ достигла уровня НХЛ? Ведь главный аргумент скептиков в том, что "Газпрома" на всех не хватает.

– Дело не в "Газпроме", - сказал Тимченко. - Дело не в бюджетах. Есть несколько команд с сопоставимым бюджетом со СКА. Дело в правильном подходе тренера, в правильном подходе команды, в желании хоккеистов играть в таких условиях, которые созданы в Санкт-Петербурге. Когда ЦСКА, например, построит свой Ледовый дворец, надеюсь, там будет другая атмосфера.

– Планируется ли сокращение числа участников КХЛ?

– Это открытый вопрос, который мы еще будем обсуждать с советом директоров. (Гоша ЧЕРНОВ)