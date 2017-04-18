Геннадий Тимченко: "Как КХЛ достичь уровня НХЛ? Дело не в бюджетах"

Президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что главное для команды не большой бюджет, а правильный подход тренерской работы. Напомним, что в этом сезоне СКА выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1.
– Как добиться того, чтобы КХЛ достигла уровня НХЛ? Ведь главный аргумент скептиков в том, что "Газпрома" на всех не хватает.
– Дело не в "Газпроме", - сказал Тимченко. - Дело не в бюджетах. Есть несколько команд с сопоставимым бюджетом со СКА. Дело в правильном подходе тренера, в правильном подходе команды, в желании хоккеистов играть в таких условиях, которые созданы в Санкт-Петербурге. Когда ЦСКА, например, построит свой Ледовый дворец, надеюсь, там будет другая атмосфера.
– Планируется ли сокращение числа участников КХЛ?
– Это открытый вопрос, который мы еще будем обсуждать с советом директоров. (Гоша ЧЕРНОВ)
Александр 7
Ещё один инопланетянин нам рассказывает сказки про пройденное дно и светлый завтрашний день и говоря, что счастье не в деньгах земляне, кладёт тем временем очередной миллиард себе в карман...Расскажи это простой мед. сестре из Вологды сказочник КХЛ-овский...
21:36
rusfed 2.0
Единственное, что движет вперед экономику, политику или спорт - равные шансы для всех, одни и те же правила для всех, честная конкуренция. Нет равной конкуренции - вместе с Леонидом Ильичом Брежневым и всей остальной страной дружно смотрим балет на льду
21:24
Никифор
ЧМ еще не начался, а интерес и к нему упал. Вон Б.Михайлов открытым текстом сказал, что не будет смотреть.
21:14
volodqan
Скоро КХЛ развалится. Интерес к нему уже упал.И у иностранцев,и у российских болельщиков.
21:10
Никифор
Дело в правильном подходе тренера, в правильном подходе команды, в желании хоккеистов играть в таких условиях=================================== ты это расскажи Новокузнецку, Новосибирску и др. бедным клубам. Расскажи, как надо пробивать потолки зарплат,как платить зарплаты судьям, будучи руководителем СКА и КХЛ и многое другое. Продолжение питерского цирка!
21:09
Спринт
Тимченко просто лжет. Бюджет команды СКА-Газпром втрое превышает бюджет любой команды КХЛ. И это всё за деньги гос.корпорации, которая якобы достояние всей России. Уровня НХЛ достичь не возможно в принципе. Там хоккей успешный бизнес, а в России только возможность поживиться чужими деньгами. Уровень КХЛ стремительно снижается последние 5-6 лет и по уровню мастерства и по конкуренции и по зрительскому интересу.
20:59
Джон....Сильвер
Президент СКА говорит нам, что дело не в бюджетах! Конечно, наверно больше ни один клуб в КХЛ не хочет, чтоб у них играл Ковальчук, Дадонов, Шипачев, Дацюк, Войнов, Кетов, Барабанов!!! И где это, господин Тимченко, нашел клуб в КХЛ, с бюджетом равным СКА????? Какая наглая ложь! Не будет равных бюджетов - не будет конкурентоспособных клубов, а значит и зрелищность пойдет на нет! И это уже началось! Кому интересен будет плов Гагарина, когда победитель заранее ясен!!!
20:59