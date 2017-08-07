Геннадий Тимченко: "Допинг у Плотникова? В каком кафе вы собираете слухи?"

Председатель совета директоров КХЛ и член правления ФХР, президент СКА Геннадий Тимченко опроверг информацию о положительной допинг-пробе нападающего Сергея Плотникова. Также он признался, что не знает, кто победит в финальном матче Sochi Hockey Open между армейцами и сборной России, передает из Сочи спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Очень хорошее впечатление от своей команды, ну и от олимпийской сборной, – сказал Тимченко. – С зубами, с характером. Все на зубах, молодцы, победили. Заслуженно победили. Шестеркин молодец наш, красавец, хорошо стоял.

– На Олимпиаду с оптимизмом смотрите?

– С большим.

– СКА справится со сборной?

– Не знаю, сложно сказать.

– Насколько правдива информация о том, что шведский клуб "Краунс" вступит в КХЛ с 2018 года и будет базироваться в Таллине?

– Это вранье. Никаких переговоров нет.

– А предупреждение Плотникову за положительную допинг-пробу – правда?

– Послушайте, откуда вы берете весь этот мусор, в каком кафе "Шанталь" вы собираете эти слухи? Чушь какая-то.

ФХР: Допинг Плотникова – дезинформация