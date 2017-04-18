Геннадий Тимченко: "Дело не в зарплатах. Игроки должны быть патриотами нашей страны"

Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что российский хоккей сейчас на подъеме, а игроки должны быть патриотами и продолжить подготовку к международным турнирам в России. Напомним, что НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Олимпийские игры-2018, в связи с чем ряд российских хоккеистов может вернуться из НХЛ.
– Если мы сравниваем нашу лигу со шведской, финской, швейцарской, немецкой, то она в два, а то и в три раза превышает зарплатную ведомость других европейских лиг, – цитирует "Р-Спорт" Тимченко. – Конечно, она значительно ниже, чем НХЛ. Поэтому и игроки у нас туда уезжают. Но мне кажется, что дело не в зарплатах. Дело в том, что наши игроки должны чувствовать, понимать, что такое Россия. Они должны быть патриотами нашей страны, должны готовиться к чемпионату мира и Олимпиаде.
Деньги – не все. Счастье не в деньгах, поверьте мне. Я это могу сказать. Должно быть большое сердце у наших хоккеистов, а большинство из них такие. У нас хоккей на подъеме, и мы будем делать все, чтобы он продолжался.
AiXai51
И почему нельзя прожить на 7 тыс. думал депутат обедаю в столовой на 30 руб.
21:48
Весёлый©
ЫЫЫ
21:44
Александр 7
Ещё один инопланетянин нам рассказывает сказки про пройденное дно и светлый завтрашний день и говоря, что счастье не в деньгах земляне, кладёт тем временем очередной миллиард себе в карман...Расскажи это простой мед. сестре из Вологды сказочник КХЛ-овский...
21:37
LEHAAAAAAAAA
О патриотизме говорит олигарх, всё имущество которых было украдено у страны. в 91г они растащили государственную собственность по своим карманам
21:37
inspire
Конечно, она значительно ниже, чем НХЛ. Поэтому и игроки у нас туда уезжают. Но мне кажется, что дело не в зарплатах.Но мне кажется, что дело не в зарплатах. .... Но все-таки мне кажется, что отток хоккеистов оттуда пойдет тогда, когда мы создадим условия, какие создаем в Петербурге. ===================== налепил в одну кучу все что только смог ... а что хотел сказать и сам не понял ...
21:33
LEHAAAAAAAAA
Почему тогда у Тимченко финское гражданство раз такой патриот?
21:32
Никифор
Тимченко реально понимает что такое Россия! Это господряды, которые они выигрывают благодаря близости к власти, очень часто - с нарушениями федерального закона о госзакупках. И благодаря деньгам, нажитым таким образом, играют в менеджеров, ставят во главе КХЛ свою марионетку, вмешиваются в работу ФХР и тащат за уши к пьедесталу Ска.
21:28
rusfed 2.0
Тем временем Россия научилась чувствовать и понимать самого Тимченко и освободила его от уплаты подоходного налога - как пострадавшего от дискриминационных санкций Обамы. Электорат, утрись
21:28
Сельский житель
Патриот России и бессребреник гражданин Финляндии и миллиардер Тимченко.
21:24
volodqan
" Не в деньгах счастье." Легко так говорить сидя на сундуке с деньгами.
21:18