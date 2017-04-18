Геннадий Тимченко: "Дело не в зарплатах. Игроки должны быть патриотами нашей страны"

Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что российский хоккей сейчас на подъеме, а игроки должны быть патриотами и продолжить подготовку к международным турнирам в России. Напомним, что НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Олимпийские игры-2018, в связи с чем ряд российских хоккеистов может вернуться из НХЛ.

– Если мы сравниваем нашу лигу со шведской, финской, швейцарской, немецкой, то она в два, а то и в три раза превышает зарплатную ведомость других европейских лиг, – цитирует "Р-Спорт" Тимченко. – Конечно, она значительно ниже, чем НХЛ. Поэтому и игроки у нас туда уезжают. Но мне кажется, что дело не в зарплатах. Дело в том, что наши игроки должны чувствовать, понимать, что такое Россия. Они должны быть патриотами нашей страны, должны готовиться к чемпионату мира и Олимпиаде.

Деньги – не все. Счастье не в деньгах, поверьте мне. Я это могу сказать. Должно быть большое сердце у наших хоккеистов, а большинство из них такие. У нас хоккей на подъеме, и мы будем делать все, чтобы он продолжался.