17:47 | Хоккей — КХЛ

Геннадий Тимченко: "Бюджет СКА в следующем сезоне будет сокращен"

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Президент СКА Геннадий Тимченко отметил, что бюджет клуба на сезон-2018/19 будет сокращен за счет ухода Ильи Ковальчука, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева.

- Бюджет СКА будет сокращен, - приводит ТАСС слова Тимченко. - Уехали дорогие игроки: Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев. Бюджет сократится за счет этих зарплат.

В следующем сезоне потолок зарплат в КХЛ составит 850 млн рублей, штраф за его превышение будет составлять 20 процентов. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/pmef-2018/articles/5231052

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Millwall82

Да лучше бы вообще расформировали, как и старшую конюшню. На которую ходят 3,5 человека.

18:05

эстонский армеец

И так будет во всём спорте России, да и не только!

18:02

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