Геннадий Тимченко: "Бюджет СКА в следующем сезоне будет сокращен"

Президент СКА Геннадий Тимченко отметил, что бюджет клуба на сезон-2018/19 будет сокращен за счет ухода Ильи Ковальчука, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева.
- Бюджет СКА будет сокращен, - приводит ТАСС слова Тимченко. - Уехали дорогие игроки: Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев. Бюджет сократится за счет этих зарплат.
В следующем сезоне потолок зарплат в КХЛ составит 850 млн рублей, штраф за его превышение будет составлять 20 процентов.
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