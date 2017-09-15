Геннадий Тимченко: "Будем прощаться с клубами, которые не показывают игру и не привлекают болельщиков"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко после заседания организации отметил, что у лиги есть проблема нехватки больших стадионов. Он также добавил, что в КХЛ могут появиться клубы из Европы.

– В любой развивающейся лиге есть какие-то проблемы. Какие проблемы видите вы и как планируете их преодолевать?

– Проблема у нас одна – нехватка больших, красивых стадионов, – сказал Тимченко. – Хоккей стал вновь очень популярным. У болельщиков вернулось желание приходить на игры. Если бы, учитывая наши финансовые возможности, мы совместно с клубами или сами крупные города могли бы построить дворцы для своих команд, это было бы очень важно. Привлечение большего количества болельщиков – ключ к успеху нашего хоккея. Финансовые показатели будут расти, если болельщиков будет больше.

Отмечу, что стратегически мы будем вынуждены прощаться с некоторыми клубами, которые ни игру не показывают, ни приводят нам болельщиков. Плюс там нет никакой телевизионной картинки. Нам, в том числе, нужны деньги от рекламы. Мы будем бороться с такими клубами и отчислять их. Если будут появляться новые, финансово устойчивые клубы, которые могли бы показывать хорошую игру и привлекать новых болельщиков на арены, будем их брать. В том числе и из Европы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)