Геннадий Тимченко: "9-й сезон КХЛ оцениваю на отлично"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко на отлично оценил прошедший сезон лиги. Победителем Кубка Гагарина во второй раз стал СКА.
– Как оцениваете прошедший сезон?
– Отлично. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Сегодня состоялось заседание Совета директоров КХЛ, на котором был утвержден состав участников следующего чемпионата – в сезоне-2017/18 выступят 27 клубов, "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" не примут участия в 10-м сезоне лиги.
Джон....Сильвер
Бойкот вашей Каловой Хоккейной Лиге!
17:39
Thomas_Boy_
Если это - отлично, то мне просто страшно себе представить, что такое плохо.
17:37