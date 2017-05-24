Геннадий Тимченко: "9-й сезон КХЛ оцениваю на отлично". ХОККЕЙ - КХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Геннадий Тимченко: "9-й сезон КХЛ оцениваю на отлично"

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Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко на отлично оценил прошедший сезон лиги. Победителем Кубка Гагарина во второй раз стал СКА.

– Как оцениваете прошедший сезон?

– Отлично. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Сегодня состоялось заседание Совета директоров КХЛ, на котором был утвержден состав участников следующего чемпионата – в сезоне-2017/18 выступят 27 клубов, "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" не примут участия в 10-м сезоне лиги.

Совет директоров КХЛ. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джон....Сильвер

Бойкот вашей Каловой Хоккейной Лиге!

17:39

Thomas_Boy_

Если это - отлично, то мне просто страшно себе представить, что такое плохо.

17:37