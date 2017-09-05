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07:07 | Хоккей — КХЛ

Геннадий Столяров: "С такой игрой "Торпедо" не заслуживало победы"


Капитан "Торпедо" Геннадий Столяров после поражения от московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4) отметил, что соперник наказал нижегородцев за ошибки. Также он выразил надежду, что команда реабилитируется в поединке с "Локомотивом"​.

– Мы серьезно готовились к игре с "Динамо", - цитирует пресс-служба клуба Столярова. - После двух поражений подряд стремились реабилитироваться в домашнем поединке. Начали матч неплохо, выиграли первый период. А потом стали допускать слишком много ошибок, за что соперник нас наказал. Надо признать, что с такой игрой мы не заслуживали победы.

– В двух домашних матчах самым неудачным стал второй период...

– Сложно сказать, почему так получилось. Будем разбираться.

– Впереди – поединок с "Локомотивом", который набрал шесть очков в последних трех матчах.

– Мы больше не имеем права проигрывать. Будем очень серьезно готовиться к игре. Думаю, что все будет нормально.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/13517-gennadiy-stolyarov-sopernik-nakazal-nas-za-oshibki.html

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Материалы других СМИ
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