Геннадий Столяров: "С такой игрой "Торпедо" не заслуживало победы"

Капитан "Торпедо" Геннадий Столяров после поражения от московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4) отметил, что соперник наказал нижегородцев за ошибки. Также он выразил надежду, что команда реабилитируется в поединке с "Локомотивом"​.

– Мы серьезно готовились к игре с "Динамо", - цитирует пресс-служба клуба Столярова. - После двух поражений подряд стремились реабилитироваться в домашнем поединке. Начали матч неплохо, выиграли первый период. А потом стали допускать слишком много ошибок, за что соперник нас наказал. Надо признать, что с такой игрой мы не заслуживали победы.

– В двух домашних матчах самым неудачным стал второй период...

– Сложно сказать, почему так получилось. Будем разбираться.

– Впереди – поединок с "Локомотивом", который набрал шесть очков в последних трех матчах.

– Мы больше не имеем права проигрывать. Будем очень серьезно готовиться к игре. Думаю, что все будет нормально.