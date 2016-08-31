Геннадий Столяров: "Матч с "Ак Барсом" станет для ЦСКА хорошей проверкой"

Нападающий ЦСКА Геннадий Столяров после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Нефтехимиком" (4:1) выразил надежду, что команда будет прибавлять от игры к игре, передает из ЛДС ЦСКА корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. По его словам предстоящая встреча с "Ак Барсом" станет хорошей проверкой для армейцев.

– Сложно ли обходиться без уехавшего в НХЛ Александра Радулова? - вопрос Столярову.

– Мы не думаем об этом. Радулов сейчас в Монреале, и могу только пожелать ему удачи. А у нас есть хорошая команда, которая, надеюсь, будет прибавлять от матча к матчу.

– Следующий соперник ЦСКА – казанский "Ак Барс". Уже слышали, что "барсы" в параллельном матче в Петербурге забросили СКА четыре шайбы в большинстве в первом периоде, а в итоге вырвали победу по буллитам?

– Нет, не слышал. В любом случае стараемся концентрировать внимание на своей игре, у нас есть система, которой стараемся придерживаться. Однако не буду спорить, что матч с таким соперником, как "Ак Барс", станет для нас хорошей проверкой.