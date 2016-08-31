Геннадий Столяров: "ЦСКА не хватает концентрации, или не выдерживаем физически"

Нападающий ЦСКА Геннадий Столяров после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (4:1) посетовал на то, что команда слабо проводит третьи периоды по причине нехватки концентрации, а также отметил, что в завершении атак армейцам часто не хватает хладнокровия, передает из ЛДС ЦСКА корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Хорошо, что добились победы, но нельзя не отметить серьезную проблему в нашей игре – мы слабо проводим третьи периоды, – подчеркнул Столяров. – Возможно, не хватает концентрации или физически не выдерживаем весь матч. Если хотим позиционировать себя как солидная команда, мы обязаны всю игру проводить на одном уровне.

– Почему почти полматча ЦСКА не мог распечатать ворота соперника?

– У нас были хорошие моменты и в первом периоде, но, часто не хватает хладнокровия при завершении атак. Слава богу, сегодня у нас снова сработало большинство – забили нужные голы. А в третьем периоде наш голкипер Виктор Фаст подтащил команду.

– Вы отметили успешную игру ЦСКА в большинстве. А можно ли назвать проблемой действия армейцев в равных составах?

– Сложно сказать. Мы стараемся играть согласно тренерской установке. Что-то, возможно, не получается, но главное то – голы мы все-таки забиваем. Не важно, в большинстве или в равных составах.