Генменеджер "Югры": "Подписания нового контракта с Разиным пока не было"

Генеральный менеджер "Югры" Евгений Хацей заявил, что вопрос о новом контракте с главным тренером команды Андреем Разиным будет поднят после его выступления перед генеральным директором клуба. Разин возглавил команду по ходу сезона, после увольнения из "Автомобилиста". По итогам регулярного чемпионата "Югра" заняла 13-е место на "Востоке".

– Сейчас мы уехали на неделю, в следующий понедельник соберемся и тогда будем решать, – цитирует "Р-Спорт" Хацея. – На сегодня Разин главный тренер, мы еще будем собирать команду и тренировать. Подписания нового контракта пока не было, сыграли последнюю игру, никто не собирается "ломать дрова". Взяли небольшую паузу, после нее в понедельник генеральный директор вызовет меня с докладом об итогах сезона, Андрей Владимирович также выступит. После этого будет видно.