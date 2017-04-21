Генменеджер "Йокерита": "Разочарованы результатом сезона"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри в интервью пресс-службе КХЛ подчеркнул, что клуб разочарован результатом сезона. По его словам, "джокеры" выполнили лишь задачу-минимум, выйдя в плей-офф.

- "Йокерит" не всегда успешно выступал в этом регулярном сезоне, но все равно попал в плей-офф. Как вы оцените результаты команды? - вопрос Курри.

- Регулярный сезон, безусловно, стал разочарованием для нас. Наши результаты были очень полярные, что вызывало много вопросов у болельщиков. Мы играли хорошо против топ-клубов КХЛ, но были проблемы в играх против команд, которые занимали более низкие позиции в общей таблице. Хочу отметить, что уровень игры в КХЛ за последние три года, которые мы провели в лиге, - поднялся. Здесь нет простых матчей. Мы прошли в плей-офф. Это была минимальная задача для нас в регулярном чемпионате.

- Почему не получилось занять более высокое место на Западе?

- Мы просто были нестабильны. У нас были отличные игры, но были и моменты, когда уровень нашей игры падал. В этой лиге каждый вечер нужно играть на высоком уровне, а мы не смогли делать это часто. "Йокерит" потерял много очков из-за собственных ошибок, проиграл большое количество игр в овертаймах или по буллитам. Разница между количеством хороших и плохих матчей в исполнении "Йокерита" очень велика. Нам нужно стараться делать так, чтобы наши игроки показывали лучшие качества в каждой встрече.

- В каждом матче против ЦСКА в плей офф команды играли на равных, но "Йокерит" уступил 0-4. В чем причины?

- ЦСКА – одна из лучших команд в Европе. Армейцы выиграли Кубок континента три раза подряд. Да, наша серия была равной, и, возможно, если бы нам чуть больше повезло, итог мог быть совсем иным. Мы не дали ЦСКА легко победить, а также "Йокерит" смог улучшить свою игру в плей офф – если сравнивать ее с регулярным сезоном. Мы играли в хороший хоккей, но армейцы были лучше.