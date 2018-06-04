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Генменеджер "Трактора" прокомментировал назначение Германа Титова


Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев отметил, что, несмотря на приход в клуб Германа Титова, костяк тренерского штаба и команды бует сохранен

Сегодня, 52-летний специалист стал главным тренером челябинцев, подписав двухлетний контракт.

Герман Титов - абсолютно хоккейный человек. Он известен как игрок с большим опытом выступлений в нашей стране и НХЛ, а также по тренерской работе, - приводит пресс-служба "Трактора" слова Губарева. - Из положительных моментов, пожалуй, отмечу следующее: умение Германа Михайловича быстро находить контакт с коллективом, особое внимание работе с молодежью, а также полное отсутствие языкового барьера с легионерами.

В целом, ситуация рабочая. Костяк тренерского штаба и команды сохранен. Приход новых хоккеистов должен усилить "Трактор". Остальное будет даваться через тяжелую повседневную работу и, конечно, при поддержке болельщиков, как это было в прошлом сезоне.

 

Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=20295

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