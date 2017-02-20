Генменеджер "Трактора": "Мы заняли четвертое место на "Востоке", перепрыгнули планку"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев заявил, что главными целями команды в плей-офф являются яркий хоккей и аншлаги на каждом домашнем матче. В плей-офф Кубка Гагарина челябинский клуб сыграет против "Барыса", первые два матча "Трактор" проведет на своей арене 22 и 24 февраля.

– В целом прошли регулярный чемпионат ровно, за исключением двух отрезков – в начале осени и в январе, – цитирует сайт "Трактора" Губарева. – Мы четвертые на "Востоке", это говорит о том, что с точки зрения результата по соотношению "цена - качество" мы планку перепрыгнули. Но хотелось бы, конечно, сыграть еще лучше. Мы все в клубе, от президента и губернатора Челябинской области до технических сотрудников, работаем именно для этого – для максимально лучшего результата. Работаем единой командой.

– Следующий этап – Кубок Гагарина. Поставлены ли перед командой определенные задачи на плей-офф? Каков минимальный результат, по достижении которого можно будет сказать, что претензий к ребятам нет?

– Мы думаем только о каждом ближайшем матче. И о победе в нем. Идем шаг за шагом. Кроме того, наши задачи на плей-офф – яркий хоккей, интересный болельщикам, и аншлаги на каждом домашнем матче в Кубке. Если совпадут все пазлы, у нас многое получится.