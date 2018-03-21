Генменеджер "Торпедо": "Саболич остается. Вместо других легионеров, скорее всего, будут новые ребята"

Новый генеральный менеджер "Торпедо" Ян Голубовский рассказал о том, какие действия планирует по составу команды.

– У всех 10 лучших бомбардиров "Торпедо" заканчиваются соглашения.

– И мы постараемся их оставить в составе. Кто-то у нас уже подписан и имеет действующий контракт. А кого-то мы будем переподписывать. При этом постараемся сохранить команду по максимуму.

– В течение сезона через клуб прошло огромное количество игроков.

– Мы планируем это остановить. Такой текучки быть не должно.

– Есть ли ясность по легионерам?

– У нас только у Саболича контракт на следующий сезон. На данном этапе, так как у него действующее соглашение, он остается. А по другим – скорее всего, будут новые ребята.

– То есть Даугавиньш тоже уходит?

– Будем решать. Не могу сейчас ответить на этот вопрос. (Игорь ЕРОНКО)