Генменеджер "Торпедо": "Новую арену нам обещают через два года"

Генеральный менеджер нижегородского "Торпедо" Ян Голубовский предположил, когда клуб может переехать на новый стадион. В настоящее время команда проводит домашние матчи в КРК "Нагорный" 1965 года постройки, который вмещает 5600 зрителей.

"Новую арену нам обещают уже через два года. При современных технологиях арена строится очень быстро. Будем надеяться, что сроки выдержат, и через два года мы переедем на современную 12-тысячную арену", - сказал Голубовский в интервью "СЭ". (Игорь Еронко)