Генменеджер "Слована": "Мы заинтересованы в дальнейшем выступлении в КХЛ"

Генеральный менеджер "Слована" Патрик Зиман подвел итоги сезона и отметил, что надеется на дальнейшее выступление команды в КХЛ. По словам руководителя, в случае, если клуб останется в лиге, он изменится во многих аспектах.

– Мы допустили ошибку в самом начале сезона, а потом слишком долго набирали обороты, – цитирует Sport Aktuality Зимана. – Мы делали все возможное, чтобы уменьшить разрыв в классе, но это не всегда получается. Останется ли в команде Занковец? На данный момент я не могу этого сказать. Но могу заверить, что мы заинтересованы в дальнейшем выступлении в КХЛ. Пока не можем объявить этого официально – 1 апреля состоится встреча совета лиги. Попрощаться могут с любой командой. Если КХЛ решит, что "Слован" остается – в следующем сезоне мы будем выглядеть совсем иначе. Я говорю не только про спортивную составляющую, но и про бизнес, маркетинг.

Финансовые проблемы хотим решить до конца этого месяца. Все узнаете в свое время, как мы и обещали. Сезон закончился, но мы продолжаем платить хоккеистам.​