Генменеджер "Сибири": "В двухочковой системе начисления очков есть только плюсы"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский о переходе на новые правила подсчета очков.

- КХЛ хочет ввести новые правила подсчета очков. Как в НХЛ, за победу в основное время будут даваться два балла. Как вы к этому относитесь?

- Я не слышал о переходе на двухочковую систему. Но если ее примут, то увеличится конкуренция, и борьба за попадание в плей-офф станет жестче. Она будет идти до последнего тура. Между первым и последним местом не будет больших разрывов. Ничего криминального я в этом не вижу.

- То есть вы видите в такой реформе только плюсы?

- Да. Минусы трудно представить. Я помню, как вводилась трехочковая система и что для этого были определенные причины. Сейчас их уже нет. Поэтому вполне можно вернуться обратно к двухочковой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)