Генменеджер "Северстали": "Мы не стали менять игроков ради факта обмена"

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин отметил, что клуб не нашел тех хоккеистов, которые могли бы усилить команду. Зелепукин также добавил, что руководство череповчан не стало производить бессмысленных обменов в последний день дэдлайна КХЛ.

– Мы смотрели, какие есть предложения на рынке, и было принято решение идти до конца с теми ребятами, которые есть у нас в распоряжении, – цитирует "Р-Спорт" Зелепукина. – Мы будем верить в них до конца, дадим им шанс. Позиция в таблице у нас не самая плохая, есть шанс зацепиться за плей-офф. Поэтому приняли такое решение".

Если бы на рынке были ребята, которые на голову сильнее тех, кто есть, мы бы усилились. Но рынок сейчас такой, что нам бы пришлось менять только ради обмена, мы решили не делать этого. Мы говорили про парней из Владивостока, разговаривали с агентами, но есть еще и цена, а у нас возможности ограниченные. В общем, получилось что получилось.

Напомним, что "Северсталь" занимает 9-е место турнирной таблицы Западной конференции, набрав в 45-ти матчах 64 очка.