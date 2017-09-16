Генменеджер "Северстали": "Мы играли на равных во всех матчах, кроме встречи со СКА"

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин считает, что команда играет на старте чемпионата Континентальной хоккейной лиги на равных. Исключением стал матч со СКА (2:7).

- Не могу сказать, что стартовый отрезок получился неудачным или провальным, - цитирует ТАСС Зелепукина. - Если смотреть на каждую отдельную игру, все они были проиграны в равной борьбе: в одну шайбу, овертайме за исключением матча со СКА, когда мы проиграли вчистую.

При хорошем стечении обстоятельств в остальных матчах мог быть хороший результат. Вопросов по тренерскому штабу мы даже не рассматриваем - смотрим на общую картину, и если игроки и тренеры все вместе будут работать, то все будет нормально.